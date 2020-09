Rubano un mezzo agricolo e fuggono: due arresti a Campagna

In azione, i carabinieri di Eboli, questa notte: sono stati arrestati in flagranza due uomini rispettivamente di 73 e 56 anni, originari di Montecorvino Pugliano ed Eboli, per essersi introdotti poco prima in una proprietà privata a Campagna, località Quadrivio.

L'arresto

Dopo aver forzato il cancello d’ingresso, i ladri avevano rubato un mezzo agricolo gommato per poi fuggire in direzione Eboli. I militari, dunque, sono riusciti a bloccare gli autori del furto che, sottoposti ad una immediata perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di torce e arnesi per lo scasso. I malviventi sono stati arrestati.