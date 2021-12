Furto alla mostra dei presepi ad Agropoli: ignoti rubano il cestino delle offerte

Furto ad Agropoli: ignoti hanno rubato la cassetta delle offerte nel castello angioino aragonese, dove è ospitata la mostra di presepi artigianali.

Il fatto

Probabilmente approfittando della confusione, il ladro ha portato via la cassetta: neppure pochi spiccioli donati dai visitatori dell'evento gratuito, dunque, per gli organizzatori. Tanta amarezza per il vergognoso gesto.