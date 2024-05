Ruba una moto, poi danneggia alcune vetture e un'auto militare: arrestato

In azione, oggi, 14 maggio i Carabinieri dell'Aliquota radiomobile del Norm della Compagnia di Salerno che hanno arrestato un uomo, A.F. le sue iniziali, per furto aggravato, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e riciclaggio. Dagli accertamenti, è emerso che l'indagato a bordo di un furgone, dopo aver rubato una moto, avrebbe danneggiato alcuni veicoli in sosta e un'auto militare.