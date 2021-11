Da Napoli a Salerno per rubare un motorino in piazza San Francesco: arrestato

Polizia in azione, a Salerno: gli agenti hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, D.M.G. 25enne nato in Russia e residente a Melito di Napoli, accusato del furto di un motorino. In particolare, la Sezione Volanti della Questura, nel transitare in questa piazza S. Francesco, ha notato un giovane a bordo di uno scooter che si allontanava velocemente ed immediatamente dopo, due giovani salire a bordo di un’auto per inseguirlo.

L'arresto

Gli agenti hanno affiancato l’auto e le persone a bordo hanno riferito che stavano inseguendo l’uomo poiché poco prima si era impossessato del motorino di proprietà di uno dei passeggeri: la polizia, così, si è subito posta all’inseguimento dell’autore del furto che, con una guida molto pericolosa, stava scappando per le vie del centro. Il rocambolesco inseguimento si è concluso in via Roma, dove la polizia ha bloccato definitivamente il malvivente. Identificato presso gli uffici della Sezione Volanti, il fermato è stato tratto in arresto per furto in flagranza di reato e condotto alle Camere di Sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida. Il motorino, oggetto del furto, è stato restituito al legittimo proprietario.