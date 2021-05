Furto di scarpe e vestiti in 3 negozi e fugge su un monopattino rubato: arrestato a Salerno

L’uomo, identificato per B.K. nato in Marocco nel 1997, senza fissa dimora, è accusato di furto aggravato in tre esercizi commerciali di via S. Leonardo, messi a segno nel pomeriggio di ieri

E' stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato un ladro di abbigliamento, colto in flagranza subito dopo il fatto, a Salerno. L’uomo, identificato per B.K. nato in Marocco nel 1997, senza fissa dimora, è accusato di furto aggravato in tre esercizi commerciali di via S. Leonardo, messi a segno nel pomeriggio di ieri. Subito dopo il fatto, è stato tuttavia rintracciato dagli agenti della Sezione Volanti che, a seguito di una chiamata al numero pubblico d’emergenza 112, hanno individuato e fermato il ladro, a poche centinaia di metri dall’uscita di uno degli esercizi commerciali, dopo che egli aveva rubato vari capi di abbigliamento e calzature di valore in tre negozi della zona, prima di essere scoperto dagli addetti alla vendita. Il ladro, inoltre, ha utilizzato un monopattino elettrico per fuggire dopo il furto.

L'arresto

Gli Agenti hanno fermato tempestivamente il ladro e lo hanno tratto in arresto, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha ordinato la presentazione al giudizio per direttissima previsto per questa mattina. L’uomo è stato anche denunciato per inottemperanza all’ordine di espulsione dal territorio nazionale e per ricettazione del monopattino elettrico utilizzato. La merce trafugata è stata restituita ai legittimi proprietari che hanno sporto denuncia.