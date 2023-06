Furto in un negozio di abbigliamento per bimbi, a Battipaglia

Ladri nuovamente in azione, a Battipaglia: ieri pomeriggio è stato preso di mira un negozio di abbigliamento per bambini, in centro.

Il fatto

Danneggiando l'ingresso, un uomo si è introdotto nell'esercizio commerciale, rubando il denaro in cassa, per poi dileguarsi. Preziose, per le indagini, saranno le telecamere di videosorveglianza: si indaga, per risalire all'identità del responsabile del furto.