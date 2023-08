Ladri a Cetara: distruggono la porta d'ingresso per saccheggiare un negozio

Preso di mira un negozio di prodotti ittici, l'altra notte, a Cetara. Ignoti, forzando e distruggendo la porta d'ingresso, hanno portato via il registratore di cassa, contenente tuttavia solo pochi euro.

Gli accertamenti

Amara scoperta per i titolari, per i danni subiti: preziosa, per le indagini dei carabinieri, potrà essere la videosorveglianza. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei responsabili.