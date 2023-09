È di cinque persone denunciate il bilancio dell'indagine effettuata dagli uomini del commissariato di polizia di Sarno a seguito di un furto in una macelleria.

L'indagine

Il furto è stato commesso nella notte dell'8 settembre. I ladri, oltre al denaro presente in cassa, hanno asportato generi alimentari per un ingente valore economico. Gli uomini del Commissariato di Sarno, a seguito di una rapida attività d'indagine nel corso della quale sono state effettuate delle perquisizioni domiciliari, hanno rinvenuto parte della refurtiva che è stata sottoposta a sequestro. Cinque persone, di cui tre con precedenti penali, sono state deferite a vario titolo all'Autorità Giudiziaria per i reati di furto, ricettazione, resistenza a p.u. e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.