Ruba 22 smartphone, tablet e 30 cellulari da un negozio: arrestato giovane nel salernitano

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, su indicazione degli investigatori della Questura di Rieti, hanno arrestato un ragazzo egiziano per il reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di telefonia reatino, commesso lo scorso 6 febbraio in un negozio della centralissima Via dei Flavi a Rieti. Il giovane aveva rubato 22 smartphone di alta gamma, un tablet ed altri 30 cellulari in riparazione, dopo aver infranto la vetrina del negozio.

Le accuse

Le indagini portate avanti dagli investigatori reatini, anche avvalendosi della collaborazione del personale tecnico della Polizia Scientifica, hanno evidenziato che lo straniero, residente a Rieti e gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e reati contro il patrimonio, è stato ripreso da videocamere di sorveglianza presenti nei pressi dell'esercizio commerciale, proprio nell'orario di commissione del furto, ed ha lasciato sul luogo del crimine e nei pressi del negozio dei frammenti delle sue impronte papillari. Le evidenze probatorie hanno indotto, pertanto, l'Autorità Giudiziaria ad emettere un provvedimento di custodia cautelare in carcere per il giovane, che nel frattempo aveva lasciato Rieti per trasferirsi in provincia di Salerno. Gli investigatori reatini hanno rintracciato l'uomo e con la collaborazione degli agenti di Salernopredisposto il suo immediato arresto presso la Casa Circondariale locale.