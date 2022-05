Colpo in un negozio di alcolici ad Eboli: è caccia ai ladri

Ladri ancora in azione ad Eboli. L’ultimo colpo è stato messo a segno, nella notte tra venerdì e sabato, all’interno di un negozio di bibite in via Unione Sovietica.

La dinamica

I malviventi - secondo una prima ricostruzione - hanno prima forzato la saracinesca e poi hanno portato via diverse bottiglie di alcolici e superalcolici. Nessuno dei residenti si sarebbe accorto di nulla. Al vaglio delle forze dell’ordine ci sono le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per provare a risalire alla targa dell’auto usata dai ladri per fuggire.