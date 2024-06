Maxi furto alla Fattoria solidale "Nonno Emilio": bottino di 10mila euro

Maxi furto, nella notte tra martedì e mercoledì, all’interno del centro/fattoria “Nonno Emilio” di Pontecagnano Faiano, una delle strutture di Rete Solidale. I ladri hanno rubato tutte le attrezzature manutenzione agricole e le attrezzatura dei cavalli per un danno complessivo di circa 10 mila euro.

La denuncia di Guarino

A sporgere denuncia ai carabinieri è stata l’imprenditrice salernitana impegnata nel sociale Carmen Guarino: “Hanno rubato persino le selle dei cavalli per fare ippoterapia, hanno spogliato di tutto la horse house. Bastardi! Rubare in una struttura come la nostra che con grandi sacrifici e tanto lavoro cerca di fare al meglio tutte le attività è avvilente!”. Di qui il commento amaro: “Adesso più che mai abbiamo la consapevolezza che il territorio non è sicuro,non ci sono controlli e a rimetterci siamo sempre noi cittadini onesti che facciamo tanti sacrifici per andare avanti!”. Infine, l’appello ai cittadini: “Spero che chi abbia visto possa segnalare alle forze dell’ordine, i ladri sicuramente si sono allontanati con un mezzo grosso, magari i residenti della zona e precisamente via Mar Adriatico posseggono immagini che si possono rilevare dalle telecamere di sorveglianza private!Aiutateci!”.