Furto in un'officina di Atena Lucana: rubata anche un'auto

Nuovi furti nel Vallo di Diano. E' la volta di un'officina ad Atena Lucana, in contrada Rullo. Dopo aver divelto le grate di sicurezza con un flex, i ladri hanno portato via attrezzi ed anche un'auto in sosta, per un bottino pari a diverse migliaia di euro.

Indagano, dunque, i carabinieri, come riporta Ondanews, per risalire ai responsabili del colpo.