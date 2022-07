Furti all'ospedale Ruggi: la denuncia di un cittadino

Derubato in ospedale mentre il figlio è ricoverato nel reparto di Pediatria. È quanto denunciato da un cittadino recatosi al Ruggi di Salerno per un'urgenza.

Il fatto

A denunciare l'accaduto un cittadino, la cui moglie ha subito un furto mentre si trovava all'interno del nosocomio salernitano. Oltre al danno anche la beffa: l'uomo, infatti, non ha potuto effettuare la denuncia per via dell'assenza della persona che ha materialmente subito il furto, in reparto con il figlio ricoverato. I furti nell'ospedale, purtroppo, sono all'ordine del giorno: gli ultimi due casi segnalati riguardano un paio di orecchini trafugati ad una signora che ha effettuato una tac ed una somma di denaro consistente rubata ad un'altra paziente.