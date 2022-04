Rubato in palestra rolex da 17mila euro, è successo a Salerno

Brutta sorpresa per un professionista salernitano che, al termine del suo allenamento in una palestra della zona industriale della città capoluogo, non ha trovato il suo orologio, un rolex del valore di 17mila euro, nella cassaforte dello spogliatoio.

I dettagli

Come riferisce il sito ondanews.it, dopo che il professionista aveva terminato l'allenamento e stava recuperando i suoi effetti personali, si è accorto che il suo orologio era sparito della cassaforte. A quel punto ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per individuare i responsabili del furto.