Vanno in spiaggia e i ladri svaligiano il loro appartamento: furto a Palinuro

Cilento bersaglio dei ladri, in quest'estate. Ieri, infatti, approfittando dell'assenza dei proprietari che si erano recati in spiaggia, dei ladri hanno messo a segno un furto in un appartamento di Palinuro, nelle prime ore del pomeriggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli accertamenti

Rubati soldi, oro e un telefono: le vittime hanno denunciato tutto ai carabinieri. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei malviventi.