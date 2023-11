Colpo in una parafarmacia a Torrione: ladri in fuga col bottino

Terzo furto in poche ore a Salerno. I ladri, nel primo pomeriggio di oggi, hanno fatto irruzione all’interno di una parafarmacia in via Posidonia, nel quartiere di Torrione, riuscendo a portare via tra i 400 e i 500 euro. I malviventi hanno agito durante la pausa pranzo. A fare l’amara scoperta sono stati, nel pomeriggio, i titolari che hanno subito sporto denuncia alle forze dell’ordine, che hanno avviato subito le indagini per riuscire a rintracciare i malfattori in fuga.