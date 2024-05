I carabinieri hanno arrestato un 47enne originario di Acerno nei pressi della stazione ferroviaria di Vallo Scalo a Casal Velino. L'accusa è di tentato furto aggravato. L'arresto è avvenuto durante un controllo del territorio mirato a prevenire i reati contro il patrimonio.

L'arresto

L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre cercava di rubare denaro da un parcometro. Durante la perquisizione, sono stati trovati in suo possesso diversi attrezzi atti allo scasso. Dopo l'arresto, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di un'udienza rapida per convalidare l'arresto e procedere con il giudizio direttissimo.