Furto in pasticceria, nella notte: identificato e denunciato un 35enne

Furto ai danni della pasticceria Diana, nei pressi del Parco del Mercatello: nella notte, un uomo si è introdotto nell'esercizio commerciale, portando via i soldi custoditi in cassa, circa 70 euro. Sul posto, la sezione volanti della Polizia per i rilievi.

La denuncia

Grazie al sistema di videosorveglianza, dunque, è stato possibile risalire all'identità del responsabile, un 35enne salernitano che, come anticipato da Lira Tv, è stato denunciato per furto aggravato.