Rubato il pc con i ricordi di Chiara Pepe, l'appello della zia

"Mio cognato Vicente è stato fin troppo educato nel chiedere di rintracciare il suo computer. Vi prego di condividere tutti. Sul quel computer c'erano tanti ricordi di Chiara Pepe. E' un Portatile Lenovo colore nero!". A scriverlo su Facebook, la signora A.T., cognata del padre di Chiara, la 32enne truccatrice di note serie Tv, quali L’Amica Geniale e Mina Settembre, morta in un tragico incidente a luglio del 2021 sull’Autostrada A1, all’altezza di Cassino.

"Ieri, domenica 26 febbraio, durante le prove del Coro Giovanile Campano presso la Casa dei Creativi - via G. D'Allora, Pastena - qualcuno tra le 15 e le 15.30 è entrato nella struttura ed approfittando di un momento di distrazione, si è impossessato del computer con il quale stavo lavorando in una delle sale della sede. Oltre al danno materiale ed alla perdita delle numerose cartelle di lavoro di Feniarco, Arcc e personali, quello che più di tutto mi amareggia è la perdita delle cartelle relative a foto, lettere, video e audio di Chiara".

"Confido in un residuo di buon cuore di chi si è impossessato del computer almeno per recuperare i ricordi di Chiara. Nessuna utilità o beneficio per il ladro, fondamentali per me e per i miei cari".