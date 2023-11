Furto in pizzeria a Salerno: il ladro incastrato dalle telecamere

Dopo il tentato furto in un centro estetico di Mercatello, nello stesso quartiere si è registra un colpo andato a segno anche se il bottino è davvero irrisorio. Nella notte scorsa, a pochi metri di distanza, un ladro ha fatto irruzione all’interno della pizzeria Nonna Maria, situata sempre in via Fiume. Il malvivente ha cercato subito la cassa, ma non vi ha trovato denaro all’interno; poi ha rovistato tra gli alimenti nel frigorifero e nel banco. Alla fine si è dato alla fuga con quasi nulla. Ad incastrarlo, però, ci hanno pensato le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso non solo la dinamica del furto ma anche il volto del giovane quando si è tolto il cappuccio. Le ore per lui sono contate.