Furto in pizzeria a Salerno: è caccia ai ladri in fuga

Ladri in azione a Salerno. La scorsa notte, ignoti, hanno fatto irruzione all’interno di una pizzeria situata in via Settimio Mobilio dopo aver forzato la saracinesca e rotto il vetro della porta d’ingresso. I malviventi, in pochi minuti, hanno rubato i soldi contenuti nella casa (pare non fossero molti), un computer e alcune bottiglie di alcol e vino.

Le indagini

A fare l’amara scoperta sono stati i proprietari che hanno subito allertato la Polizia. Gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito ed avviato le indagini. L'auspicio è che qualche elemento utile possa arrivare dalle telecamere presenti nella zona.