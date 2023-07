Ancora un furto in via Mar Mediterraneo a Pontecagnano Faiano. Nella serata di sabato un cliente di una pizzeria della zona, dopo aver trascorso qualche ora nel locale, si è recato verso la sua auto per fare ritorno a casa. Giunto nel parcheggio antistante la brutta sorpresa: vetri rotti ed oggetti portati via.

L'escalation

Il caso, come già segnalato nello scorso mese di maggio, è solo l'ennesimo di una lunga serie di furti registrati in zona. "L'area interessata - spiega un residente - è poco illuminata e questo favorisce i ladri ad agire". "Il problema - aggiunge un altro residente - sta diventando serio e richiede una risposta adeguata".