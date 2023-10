Nella notte dell'11 ottobre, la Polizia ha arrestato in flagranza M.D.D. che, tramite effrazione, ha sfondato la porta antipanico per accedere nell'ufficio postale di via Sichelmanno, a Salerno.

Lo straniero ha messo gli arredi dei locali soqquadro, ma è stato bloccato e messo in manette dagli agenti.