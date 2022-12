Agropoli, rubate le figure del presepe sulla rotatoria: l'amarezza dell'assessore

Rubate le figure del presepe sulla rotatoria di località Marrota, nei pressi dello svincolo Agropoli Sud della Cilentana. Realizzate dall’artigiano Antonio Guida, le opere sono state portate via da ignoti.

Il commento

Amareggiato, l’assessore comunale al Turismo, Commercio ed Eventi di Agropoli, Roberto Apicella: "Sono davvero rammaricato per quanto accaduto nella notte presso la rotonda situata nei pressi dell'uscita Agropoli Sud - scrive l'assessore sui social - Alcune statuette (tra cui quella del Nostro Signore Gesù) sono state staccate e portate via. Davvero un brutto gesto, vista anche la nostra volontà di creare un Presepe particolare, che crescerà anno dopo anno investendo tutte le rotonde della Città. Chi ha compiuto questo gesto dovrebbe vergognarsi". Intanto, l'artista Guida è già all'opera per ripristinare quanto portato via.