Sconcerto ad Eboli: primario derubato mentre è in sala operatoria, in ospedale

I ladri non risparmiano neppure l'ospedale, ad Eboli. Un primario, nei giorni scorsi, è stato infatti derubato mentre era impegnato in sala operatoria: ignoti, approfittando della sua assenza, hanno infatti ripulito il suo studio, per poi dileguarsi.

Le indagini

Il bottino è consistito in effetti personali, un soprabito ed altri oggetti. Nessun segno di effrazione sulla porta d’ingresso. Accertamenti in corso, per risalire ai responsabili.