Furto in una profumeria a Vallo della Lucania: si cercano tre ladre

Colpo in una profumeria di Vallo della Lucania. In azione tre donne che, nonostante la presenza della responsabile del negozio, hanno agito con tranquillità portando via tutto il possibile. Le stesse sarebbero autrici di altri furti e scippi che si sono verificati, nelle scorse settimane nel comune cilentano.

La denuncia

A denunciare l’accaduto è stato il titolare della profumeria: “Entrano in gruppo – scrive il commerciante su Facebook – prendono quello che vogliono, mettono sotto sopra un negozio intero e rubano. Ovviamente la nostra responsabile di negozio impaurita non ha potuto dire nulla”. L’auspicio è che i carabinieri riescano a rintracciarle quanto prima.