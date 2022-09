Raid in un salone di parrucchiere, a Pastena: l'ira dei commercianti

Raid presso Karma di Marco Cafaro, salone di parrucchiere sito a Pastena, a Salerno. Ignoti si sono introdotti nell'esercizio commerciale, devastandolo e portando via tutto il possibile. Amara domenica, dunque, per l'hair stylist vittima del colpo.

Lo sfogo

"Stanno prendendo di mira i parrucchieri - ha commentato l'estetista Vittoria Tortora, madre di Cafaro- Non è il primo furto e senza i giusti controlli non sarà neppure l'ultimo: necessitiamo di maggiori tutele". A far da eco all'estetista, molti altri commercianti sui social che puntano il dito contro l'incremento di furti registrati in città nell'ultimo periodo. Accertamenti in corso, intanto, per risalire all'identità dei responsabili. Non ancora quantificata l'entità del bottino.