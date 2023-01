"Dammi i soldi o sparo": rapina a mano armata in una gioielleria di Sala Consilina

Rapina a mano armata, questa mattina, in una gioielleria di Sala Consilina, in piazza Umberto I. Un malvivente con il volto coperto si è introdotto in una gioielleria, minacciando l'addetta alle vendite con la pistola, per farsi consegnare il bottino.

Il colpo

Con il calcio della stessa pistola, inoltre, il ladro ha danneggiato la vetrina per impossessarsi di preziosi e, quindi, fuggire. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità del responsabile del colpo.