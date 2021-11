Raffica di furti a Ravello: caccia ai topi d'appartamento

Furti in appartamento, a Ravello: un colpo in abitazione denunciato ieri mattina, in una casa isolata di un terreno sottostante via della Repubblica, nei pressi del borgo di Torello. Come riporta Il Vescovado, il ladro ha atteso l’uscita di casa dell’anziano proprietario che vive da solo, assistito dalla sua badante. L’uomo, che è solito spostarsi con mezzi pubblici, ha raggiunto il centro con il servizio navetta interna delle 8.15. Caso ha voluto che proprio ieri mattina suo figlio, che vive a Positano, aveva programmato il ritorno a Ravello per la cura dei giardini adiacenti l’abitazione dell’anziano genitore: al suo arrivo, intorno alle 9, ha notato un uomo che si arrampicava su un muro della sua proprietà per raggiungere la strada rotabile e dileguarsi.

Il fatto

Una volta in casa, l’amara scoperta del colpo: tuttavia, sono state rubate soltanto poche banconote per un totale di 300 euro. Indagano i carabinieri che si sono messi alla ricerca del responsabile. Nelle scorse settimane, sempre a Ravello, sono stati registrati due furti in abitazione in località Casa Rossa. Tensione e preoccupazione tra i residenti.