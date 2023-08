Rubano un risciò e divulgano il video del furto, poi lo rimuovono: l'appello del proprietario

Rubano un risciò da un lido balneare, sul Lungomare di Capaccio Paestum, zona Laura, senza accorgersi di essere stati inquadrati dalle telecamere di videosorveglianza. I giovani ladri avrebbero addirittura pubblicato le immagini “dell’impresa” su Instagram, ma, vistisi scoperti dai titolari dello stabilimento, avrebbero poi rimosso il video.

L'appello

"...Fai in modo che lo ritrovo o riportalo dove lo hai preso e ti prometto che finisce tutto qui: ho il video Instagram e so chi se, non farmi andare avanti", ha scritto il titolare del lido. Indignazione sui social per quello che si configura come reato più che come una bravata.