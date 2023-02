Ennesimo furto nel salernitano: ripulita un'abitazione a Roccadaspide

Ladri di nuovo in azione, ieri, a Salerno: in particolare, a Roccadaspide, in località Doglie, i malviventi hanno preso di mira una casa di campagna, portando via la cassaforte ed anche altro materiale. Amaro, il rientro dei proprietari che, tornati nella loro abitazione, si sono resi conto del colpo messo a segno nel tardo pomeriggio.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili dell'ennesimo furto.