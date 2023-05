"Hanno rubato la calza del Napoli di mio figlio defunto": la denuncia choc di una madre angrese

Atto sacrilego, dettato, probabilmente, da odio immotivato "spacciato" per passione calcistica. Ignoti, infatti, hanno portato via la calza del Napoli dalla lapide di un giovane defunto, a cui quella stessa calza era stata regalata all'Epifania. La madre del ragazzo, G.T. le sue iniziali, venerdì ha denunciato a mezzo social quanto subito.

Il post

"Sono andata al cimitero a salutare mio figlio e non potete immaginare la rabbia, la delusione e il dolore che ho provato quando ho notato che la sua calza del Napoli con il suo nome scritto sopra regalatagli nel giorno dell'Epifania, non era più lì con lui poiché rubata. - scrive la donna- Ho ritrovato nello stesso posto una rosa blu che non cancella, nè giustifica il gesto compiuto di chi non mostra rispetto per chi oggi non può più essere insieme a noi a tifare la sua squadra del cuore", ha concluso G.T. Pioggia di like e solidarietà per il suo sfogo su Facebook.