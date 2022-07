Ladri in azione a Sala Consilina, in località San Rocco: ignoti hanno portato via da un'abitazione oro e contanti.

La denuncia

Al momento del furto, i proprietari dell'appartamento non erano presenti, come riporta Ondanews: al loro ritorno, l'amara scoperta. Il colpo è stato denunciato ai carabinieri: si indaga, per individuare i responsabili.