Ladri a Sala Consilina: svaligiato un appartamento, si indaga

Ladri in azione a Sala Consilina, esattamente in via Pendinello, nel tardo pomeriggio di ieri. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione da un balcone, forzando gli infissi: hanno portato via preziosi e denaro, per poi darsi alla fuga.

Le indagini

I proprietari, rientrati a casa, hanno fatto l’amara scoperta: indagano, dunque, i carabinieri, per risalire ai responsabili del colpo.