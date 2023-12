Furto in un'abitazione di San Giovanni a Piro: arrestato un albanese

Carabinieri di Santa Maria di Castellabate in azione, ieri, 27 dicembre: è stato arrestato un 43enne originario dell'Albania, accusato di furto in abitazione in concorso. Il colpo è stato messo a segno lo scorso 8 agosto, a San Giovanni a Piro.

L'arresto

I militari, dunque, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, come disposto dal Gip del Tribunale di Vallo, su richiesta della Procura, per l'uomo che, attualmente, è ristretto presso la casa circondariale di Bari.