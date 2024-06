Furto in un'abitazione a Sapri, portati via 5mila euro: si indaga

Ladri in azione, a Sapri, la scorsa notte, in via Camerelle. Ignoti, infatti, si sono introdotti in casa delle vittime attraverso la tubatura esterna del gas, per giungere al balcone che pare fosse aperto. I malviventi hanno portato via 5mila euro custoditi in una borsa per poi fuggire.

Sul posto, i carabinieri allertati dai proprietari: indagini in corso, dunque, per risalire all'identità dei responsabili del colpo.