Rubano "batscooter" ad un avvocato, ma i carabinieri lo ritrovano: è caccia ai ladri

Ancora un furto ad Agropoli. Nella notte tra martedì e mercoledì, qualcuno ha rubato lo scooter con il simbolo di Batman della Piaggio (modello Beverly) di proprietà di Giovanni Basile, stimato avvocato e da sempre volto noto della politica agropolese. “Qualche simpaticone questa notte mi ha rubato il motorino. Non penso sia un veicolo appetibile economicamente. Se qualcuno lo vedesse in giro - ha scritto su Facebook - lo segnali a me o ai Carabinieri che hanno preso in carico la mia denuncia di furto”.

Il ritrovamento

Tempestiva, quindi, la denuncia ai carabinieri, i quali sono riusciti in poco tempo a rintracciare lo scooter e restituirlo al legittimo proprietario. Di qui il messaggio di ringraziamento di Basile: “Un grazie di cuore ai carabinieri di Agropoli che sono riusciti subito a riconsegnarmi il motorino. Non entro nel merito dell’accaduto perché sono garantista. Bisogna esserlo anche quando gli eventi ci riguardano da vicino. La vicenda mi suscita alcune riflessioni: le Forze dell’Ordine lavorano sempre tanto e nell’ombra anche se, spesso, i cittadini lamentano una poca presenza “visiva”. Svolgono un lavoro enorme con mezzi e uomini numericamente ridotti; i social non sono inutili. Credetemi: in questa vicenda mi hanno permesso di avere continue informazioni sullo spostamento del veicolo; sfatiamo i luoghi comuni: non sono sempre e solo i “turisti” a fare delle azioni discutibili. Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto sentire il loro sostegno in questo accadimento. Il batscooter é a casa”.