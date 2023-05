Furto in una scuola di danza ad Eboli: lo sfogo della maestra sui social

Ancora ladri in azione ad Eboli. Ignoti, infatti, hanno fatto irruzione all’interno di una scuola di danza dopo aver danneggiato la vetrina d’ingresso. Il bottino? Magro, solo qualche oggetto e nulla più.

Lo sfogo

A denunciare l’accaduto, su Facebook, è la maestra di danza Rosangela Conforti: “Cosa si aspettavano di trovare in una scuola di danza frequentata da ragazzini. Hanno devastato la vetrata di ingresso e non posso non pensare che qualcuno abbia visto e sentito mentre tutto ciò accadeva. Bastava una chiamata anonima alle forze dell’ordine”. L’amarezza è tanta. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.