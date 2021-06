Furto all'istituto San Tommaso D'Aquino: nei guai un 17enne salernitano

Il ragazzo è stato fermato e collocato in una comunità a Campagna

Tra il 19 e il 23 marzo scorso, ignoti si erano introdotti all’interno del plesso Don Peppe Diana della scuola San Tommaso d'Aquino, dopo aver rotto le finestre e forzato un lucchetto, per rubare 24 oggetti fra pc, monitor, hard disk e stampanti. I carabinieri della Stazione di Salerno Fratte oggi hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità, come disposto dal Tribunale dei Minori, di un 17enne salernitano accusato di un furto presso l'istituto.

I militari, con la Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Salerno, hanno individuato impronte papillari e palmari che sono state ricollegate all'arrestato con 28 corrispondenze totali: il minore è stato fermato e collocato in una comunità di Campagna.