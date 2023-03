Furto nella sede Aci di Nocera Inferiore: bottino di 4mila euro

Ladri in azione, nella notte tra venerdì e sabato, a Nocera Inferiore. Nel mirino, questa volta, è finita l’agenzia Aci di via Marconi. Ignoti, dopo aver forzato il lucchetto della serranda dal blocco in cemento, hanno fatto irruzione all’interno dell’attività riuscendo a rubare il denaro che era custodito nei cassetti, circa 4mila euro. Ad allertare il titolare una dipendente del vicino ufficio postale. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.