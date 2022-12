Rubata la segnaletica natalizia ad Agropoli, il sindaco: "Gesti che fanno male"

Ancora un atto vandalico ad Agropoli. Nel mirino le segnaletica installata nel periodo natalizio nella zona pedonale di Piazza Vittorio Veneto per permettere ai turisti di orientarsi.

Le indagini

Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. Il raid è stato filmato dalle telecamere della videosorveglianza e permetterà di risalire ai responsabili. Il sindaco, Roberto Mutalipassi, ha stigmatizzato l'atto vandalico: "Sono gesti che fanno male. Si cerca quotidianamente come amministrazione di fare il possibile per cercare di rendere ancora più bella ed accogliente la nostra città. Ma questi atti di inciviltà evidenziano che c'è ancora tanto da lavorare per far comprendere a qualcuno che ancora non lo ha capito che il patrimonio della città appartiene a tutti i cittadini e ognuno di noi dovrebbe averne cura".