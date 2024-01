Rubò telefonino e soldi in spiaggia a Castellabate: arrestato il ladro

E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari il 30enne di Eboli, accusato di essere l’autore di un furto avvenuto sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate. Il ladro, in particolare, riuscì a rubare una borsa contenente soldi, smartphone e documenti di una donna che era in vacanza sul litorale della nota località turistica cilentana. La vittima si recò subito dai carabinieri per sporgere denuncia. Di qui l’avvio delle indagini che hanno consentito di individuare il responsabile.