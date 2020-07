Scassinato sportello Atm ad Amalfi: è caccia ai ladri

Ladri in azione, alle prime luci dell’alba ad Amalfi. Ignoti, infatti, ha scassinato lo sportello automatico per il prelievo di denaro situato in via Capuano, a poca distanza da Piazza Flavio Gioia. I ladri - riporta Il Vescovado - hanno utilizzato un piede di porco per estrarre la parte anteriore dell’apparecchiatura e poi sono fuggiti via.

Le indagini

I carabinieri, però, in mattinata l’hanno ritrovata nel territorio comunale di Giugliano (Napoli). Sono tuttora in corso le indagini per riuscire a risalire all’identità dei banditi attraverso le impronte digitali e le telecamere di videosorveglianza presenti nel comune costiero.