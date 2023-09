Saccheggiato il furgoncino de "Lo Sportello dei Sogni", a Salerno: l'appello per recuperare i giochi per i piccoli pazienti oncologici

Ladri senza scrupoli, a Salerno città. Sabato sera, intorno alle 22.30, è stato trafugato, infatti, il furgoncino dell’associazione di volontariato Lo Sportello dei Sogni, impegnato a regalare sorrisi ai piccoli pazienti oncologici. Il colpo è stato messo a segno in via Allende, tra lo stadio Arechi ed il Villaggio del Sole: a denunciare l'accaduto, Daniela Salzano.

L'appello

"Mi hanno spaccato il finestrino del furgone, e oltre a rubare la borsa attrezzature del Sup, zaino e altre cose che non sto ad elencare, hanno sottratto tutto il materiale contenuto in un trolley rosso che porto sempre con me dell'Associazione: kit sogni, magliette che indossiamo durante la realizzazione dei sogni, bacchette, chupa sogni, brochure e in una sacca nera, il roll up banner. Sicuramente tutto il materiale dello Sportello dei sogni, lo butteranno da qualche parte sperduta di Salerno e dintorni e in caso doveste trovarlo in giro, contattatemi cortesemente", scrive la volontaria che rivolge, dunque, il suo appello a mezzo social. Tanta, troppa amarezza per l'accaduto.