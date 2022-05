Furto presso lo stadio Guariglia di Agropoli: "Oltre il danno economico, quello morale"

Ladri in azione presso l'impianto sportivo "R. Guariglia" di Agropoli. Ignoti, infatti, hanno portato via materiale tecnico e sanitario, danneggiando le serrature. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che hanno inviato le indagini del caso per risalire all'identità dei responsabili. Da una primo sopralluogo, risulta che i malviventi abbiano rubato un defibrillatore, due notebook, impianti audio, abbigliamento sportivo, hardware e altro materiale.

Il post Fb dell'Atletica Agropoli