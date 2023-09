Ladri alla riscossa nell'Agro: furto di rame allo stadio di Pagani, svaligiato un centro scommesse ad Angri

Ladri alla riscossa, negli ultimi giorni, nell'Agro Nocerino Sarnese. Ignoti, infatti, hanno preso di mira lo stadio “Marcello Torre” di Pagani, durante la presentazione della squadra locale, giovedì sera: obiettivo dei malviventi, il rame nell'impianto sportivo. "Saccheggiando" tombini e fili, è stato arrecato un danno di circa 5mila euro.

L'altro colpo

L'altra notte, come se non bastasse, ad Angri i ladri hanno svaligiato l’Eurobet in via Nazionale: di circa 3mila euro il bottino. Sui furti, indagano i carabinieri. Preziose, come sempre, saranno le immagini del sistema di videosorveglianza.