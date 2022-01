Ladri in azione a Sala Consilina: rubata la statua di Gesù dal presepe

Ladri in azione a Sala Consilina. Nelle ultime ore, infatti, è stata rubata la statua di Gesù Bambino dal presepe allestito in Piazza Umberto I. Ad accorgersi dell’accaduto il parroco insieme ad alcuni fedeli.

Le indagini

Immediate le indagini da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti nella zona per provare a risalire all’identità degli autori del furto. La notizia ha fatto in poche ore il giro della comunità valdianese suscitando amarezza tra i fedeli.