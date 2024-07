Furto in una stazione di servizio a Pontecagnano: è caccia ai ladri

Ladri ancora in azione a Pontecagnano Faiano. Ignoti, nella notte tra venerdì e sabato, hanno fatto irruzione presso una stazione di servizio situata in via Marco Polo. E, dopo aver disattivato le telecamere, hanno rubato la colonnina utilizzata per il self service con all’interno il denaro raccolto nelle ultime ore. A fare l’amara scoperta è stato il gestore dell’attività, che ha subito sporto denuncia ai carabinieri.