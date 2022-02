Ruba 8 bottiglie di grappa in un supermercato di Atripalda: 30enne salernitano fermato e denunciato

E' stato denunciato dai carabinieri della stazione di Atripalda con l’accusa di “furto aggravato”, un salernitano. Come riportano i colleghi di Avellinotoday, la pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione quando è intervenuta in un noto supermercato di Atripalda, dove era stata segnalata la presenza di un uomo con atteggiamenti sospetti.

La denuncia

I carabinieri hanno individuato un 30enne che, bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 8 bottiglie di grappa appena sottratte dall’esercizio commerciale. L’intera refurtiva è stata restituita e l’uomo denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.