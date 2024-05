Prova a rubare in un supermercato, dipendente lo scopre e scatta la rissa: fermato un uomo

Un presunto tentativo di furto si è verificato, nel tardo pomeriggio di oggi, all’interno di un supermercato nei pressi del Parco Arbostella. Un uomo, spacciandosi per un cliente, avrebbe cercando di rubare alcuni prodotti nascondendoli nelle tasche.

La rissa

Ma il suo comportamento sospetto non è passato inosservato ad uno dei dipendenti dell’attività commerciale, che lo ha prontamente bloccato innescando una breve colluttazione. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno fermato il presunto ladro conducendolo in Questura per l’identificazione. Ora rischia una denuncia.